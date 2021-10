Dal porto di Trieste al Green Pass | il D-Day tra politica e Pil

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella partita tra governo e portuali diin lotta contro ilsi gioca molto della credibilitàche Mario Draghi si è costruito in questi dieci mesi a Palazzo Chigi. Il D-Day che segna l'inizio dell'obbligo di produrre la certificazione verde per poter entrare nei luoghi di lavoro è cerchiato in rosso da settimane nell'agenda del Paese, ma per il Premier investito lo scorso 13 febbraio del compito gravoso di transitare il Paese fuori dalla pandemia rappresenta molto di più. Provando a utilizzare un'immagine si tratta, per Mario Draghi, di superare il bivio che gli si presenta davanti: diventare la Margaret Thatcher italiana, rievocando la dura lotta vinta contro i minatori a metà degli anni Ottanta, oppure rifugiarsi nella logica delle deroghe e dei rinvii che lo stesso Draghi ha plasticamente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono già circa un migliaio le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo di ritrovo della m… - ItalianoeRomano : RT @stefanotieri: Al porto di #Trieste arrivano persone anche dal Veneto. Arriva ora un gruppo da Verona. Cori e clima di festa. https://t.… - Kleli11 : RT @stefanotieri: Al porto di #Trieste arrivano persone anche dal Veneto. Arriva ora un gruppo da Verona. Cori e clima di festa. https://t.… - maurarossi9 : RT @stefanotieri: Al porto di #Trieste arrivano persone anche dal Veneto. Arriva ora un gruppo da Verona. Cori e clima di festa. https://t.… - Carmela_oltre : RT @Radio3tweet: Oggi si introduce il #greenpass sul luogo di lavoro tra proteste e scioperi. Le voci dal porto di Trieste, quelle di Silvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal porto

... in linea con la decisione strategica di non utilizzare olio di palma2023, spiega la società ... tramite distillazione di bio - componenti prodotti nelle bioraffinerie Eni a Gela eMarghera (...... il club non ha debiti, quindi se c'è bisogno di capitale, loio dagli Stati Uniti - racconta il presidente della Fiorentina - C'erano invece alcuni club che erano ben lontanirispettare i ..."La protesta va avanti fino a quando non tolgono il Green pass". A dirlo Stefano Puzzer, leader del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste, Puzzer ha poi aggiunto: "Tanta gente in pullman che ar ...“Positivo che le attività nel porto di Trieste siano proseguite, sia pur a ranghi ridotti. Ora bisogna fare ogni sforzo per tornare prima possibile alla completa operatività, riallineandosi a tutti gl ...