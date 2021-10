"Dal Green Pass obbligatorio complicazione inaudita Draghi se ne strafotte e lascia fare al governativo Pd" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci siamo. Domani parte il Green Pass obbligatorio per tutto i lavoratori, sia del settore pubblico sia di quello privato. Massimo Cacciari, ex sindaco di Centrosinistra di Venezia, esprime la sua amarezza ad Affaritaliani.it: "Crea una complicazione inaudita, oltre al... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci siamo. Domani parte ilper tutto i lavoratori, sia del settore pubblico sia di quello privato. Massimo Cacciari, ex sindaco di Centrosinistra di Venezia, esprime la sua amarezza ad Affaritaliani.it: "Crea una, oltre al... Segui su affaritaliani.it

Advertising

borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - CarloCalenda : La situazione in Italia volge sul fantascientifico. Parteciperemo alla manifestazione di sabato. Quando accaduto è… - Agenzia_Ansa : Conftrasporto: 'Si sta determinando una situazione per cui si rischia che il 15-16 ottobre il trasporto in Italia s… - NetSicurezza : Dal 15 ottobre i lavoratori della #PA torneranno in presenza: mancanza di #greenpass non è condizione sufficiente p… - horottoilvetro : RT @LuceverdeRadio: ?? #GreenPass #Lavoro - Norme in vigore dal #15ottobre ? Pronte le disposizioni per il controllo del green pass ai lav… -