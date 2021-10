Dai test di gravidanza casalinghi al latte materno usato per cucinare: chi sono davvero le “mamme pancine” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pubblicano screenshot dei test di ovulazione e chiedono consiglio: “Ho avuto un rapporto completo ieri, secondo voi devo avere un rapporto completo anche oggi?”. I loro orari di accoppiamento sono pubblicati sui social, in anonimo oppure no. In modo metodico e preciso. Condivisi nei gruppi Facebook di mamme a cui sono iscritte. Visto il numero di commenti, interessa. E molto. Le “mamme pancine” imperversano sul web. Spesso preparano test di gravidanza casalinghi, partoriscono in casa, cucinano dolci con il latte materno. Pubblicano sui social le foto della loro pancia chiedendo: “Maschio o femmina?”. Sul nome da scegliere poi consumano battaglie senza pietà, sono una contro l’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pubblicano screenshot deidi ovulazione e chiedono consiglio: “Ho avuto un rapporto completo ieri, secondo voi devo avere un rapporto completo anche oggi?”. I loro orari di accoppiamentopubblicati sui social, in anonimo oppure no. In modo metodico e preciso. Condivisi nei gruppi Facebook dia cuiiscritte. Visto il numero di commenti, interessa. E molto. Le “” imperversano sul web. Spesso preparanodi, partoriscono in casa, cucinano dolci con il. Pubblicano sui social le foto della loro pancia chiedendo: “Maschio o femmina?”. Sul nome da scegliere poi consumano battaglie senza pietà,una contro l’altra ...

angheran70 : RT @LaVeritaWeb: A 24 ore dal D-day del certificato obbligatorio per lavorare, i nodi da sciogliere da risolvere sono tanti. A cominciare d… - thewaterflea : RT @LaVeritaWeb: A 24 ore dal D-day del certificato obbligatorio per lavorare, i nodi da sciogliere da risolvere sono tanti. A cominciare d… - San_shine_uwu : Concorso andato.......tanta ansia per un test imbarazzante................... vabbè dai meglio così - CorriereAlpi : Il microbiologo boccia l’estensione a 72 ore dei tamponi e i test dai-da-te ma lancia «una proposta di riconciliazi… - tribuna_treviso : Il microbiologo boccia l’estensione a 72 ore dei tamponi e i test dai-da-te ma lancia «una proposta di riconciliazi… -