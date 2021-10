Dagli Europei alle Olimpiadi e Paralimpiadi: sabato in Senato i protagonisti dell’estate Azzurra (Di giovedì 14 ottobre 2021) Abbiamo seguito ogni loro gesta, ogni loro partita e gara, ad ogni ora del giorno e della notte. Abbiamo visto e rivisto quelle immagini, abbiamo riascoltato le voci dei protagonisti più e più volte. Ora è tempo di un riconoscimento “ufficiale”, o per meglio dire istituzionale, per quelli che sono stati i magici protagonisti dell’estate italiana. sabato 16 ottobre, a partire dalle ore 12:00 e con diretta tv su Rai Uno, nell’Aula di Palazzo Madama si procederà ad omaggiare innanzitutto gli atleti paralimpici. Saranno presenti il presidente del CIP Luca Pancalli, oltre che alcuni dei protagonisti, come la schermitrice Bebe Vio, la velocista Ambra Sabatini, i nuotatori Riccardo Menciotti e Alessia Scortechini e il ciclista Giorgio Farroni. Spazio poi agli atleti olimpici: oltre al ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Abbiamo seguito ogni loro gesta, ogni loro partita e gara, ad ogni ora del giorno e della notte. Abbiamo visto e rivisto quelle immagini, abbiamo riascoltato le voci deipiù e più volte. Ora è tempo di un riconoscimento “ufficiale”, o per meglio dire istituzionale, per quelli che sono stati i magiciitaliana.16 ottobre, a partire dore 12:00 e con diretta tv su Rai Uno, nell’Aula di Palazzo Madama si procederà ad omaggiare innanzitutto gli atleti paralimpici. Saranno presenti il presidente del CIP Luca Pancalli, oltre che alcuni dei, come la schermitrice Bebe Vio, la velocista Ambra Sabatini, i nuotatori Riccardo Menciotti e Alessia Scortechini e il ciclista Giorgio Farroni. Spazio poi agli atleti olimpici: oltre al ...

