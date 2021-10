Da Vasco Rossi a J Ax, ecco i ribelli dello spettacolo: “cattivi” solo coi no green pass (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – I nuovi nemici dei vip italiani sono i no green pass, o “no vax” come amano chiamarli loro facendo di tutta l’erba un fascio. Da Vasco Rossi a J Ax, la nuova frontiera del ribellismo rassicurante è quella che spalleggia il governo Draghi. Un tempo l’artista contestava l’establishment, adesso lo appoggia. Un tempo l’artista si poneva domande su chi rimaneva fuori dalla narrazione “dominante”, ora partecipa al linciaggio mediatico di chi oppone posizioni diverse. Ma il loro orticello, badate bene, se lo guardano bene: l’unica protesta che hanno azzardato è quella sui concerti. green pass, lavoratori in piazza e Vasco bercia sulla scienza Vasco Rossi, ex ribelle ed anche ex rocker, a differenza di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – I nuovi nemici dei vip italiani sono i no, o “no vax” come amano chiamarli loro facendo di tutta l’erba un fascio. Daa J Ax, la nuova frontiera delsmo rassicurante è quella che spalleggia il governo Draghi. Un tempo l’artista contestava l’establishment, adesso lo appoggia. Un tempo l’artista si poneva domande su chi rimaneva fuori dalla narrazione “dominante”, ora partecipa al linciaggio mediatico di chi oppone posizioni diverse. Ma il loro orticello, badate bene, se lo guardano bene: l’unica protesta che hanno azzardato è quella sui concerti., lavoratori in piazza ebercia sulla scienza, ex ribelle ed anche ex rocker, a differenza di ...

