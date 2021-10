Da De Rossi a Del Piero, giorno di esami al corso per “allenatori” a Coverciano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un’ultima giornata a Coverciano, per concludere il loro percorso formativo: gli allievi del corso per allenatori Uefa B/A si sono ritrovati oggi al Centro Tecnico Federale per superare gli esami finali. Durante la mattinata hanno sostenuto gli esami orali sulle varie materie seguite durante le 210 ore di programma didattico, mentre nel pomeriggio è stata la volta degli esami pratici, svolti sul campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano grazie anche alla collaborazione di alcuni ragazzi delle giovanili della Fiorentina. La ‘classe’ di questo corso era composta da nomi molto noti del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo nel 2006 e assistente del ct Mancini durante l’ultimo Europeo vinto, Daniele De Rossi, e un ... Leggi su footdata (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un’ultima giornata a, per concludere il loro performativo: gli allievi delperUefa B/A si sono ritrovati oggi al Centro Tecnico Federale per superare glifinali. Durante la mattinata hanno sostenuto gliorali sulle varie materie seguite durante le 210 ore di programma didattico, mentre nel pomeriggio è stata la volta deglipratici, svolti sul campo ‘Enzo Bearzot’ digrazie anche alla collaborazione di alcuni ragazzi delle giovanili della Fiorentina. La ‘classe’ di questoera composta da nomi molto noti del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo nel 2006 e assistente del ct Mancini durante l’ultimo Europeo vinto, Daniele De, e un ...

