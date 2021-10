Cybersecurity | Seac-Itway | con acquisizione 50% Be Innova polo eccellenza made in Italy

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Labitalia) -spa, azienda leader a livello nazionale nel settore dei servizi it per società, associazioni e professionisti che operano in ambito contabile, fiscale, lavoro e previdenza, ha l'dal socio Luca Tognana del 50% delle quote di Besrl, realtà imprenditoriale specializzata nell'erogazione di servizi di cyber-security e risk management su tutto il territorio italiano. L'operazione si inserisce nell'ambito della linea strategica di estensione dei servizi it del gruppo e mira all'ampliamento dell'offerta e del mercato diin un settore come quello della sicurezza informatica in forte espansione. Nel 2020, anno di pandemia, lockdown e smart-working la sicurezza informatica è stata messa a dura prova, registrando un numero di attacchi senza precedenti. I danni globali sono ...

Agenzia askanews

Il personale tecnico di Be Innova possiede oltre 150 certificazioni specifiche in ambito tecnico e metodologico sue networking. Franco Cova, Direttore Generale diSpa: 'Il Gruppo ...La nuova alleanza strategica fra ITWAY e(specializzata attraversoSecurity in soluzioni in ambito) rafforza sensibilmente l'offerta di BE INNOVA dando così vita ad un polo ...Seac ha perfezionato l'acquisizione del 50% di Be Innova, società posseduta per il rimanente 50% da It Way. Focus sulla sicurezza in ambito e-health grazie alle specifiche competenze in ambito sanitar ...SEAC ha perfezionato l’acquisizione da Luca Tognana del 50% di BE INNOVA, società specializzata nell’erogazione di servizi di cyber-security e risk management su tutto il territorio italiano e possedu ...