Cupra Born | alla guida della nuova elettrica sportiva da 204 Cv

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il giovane marchio spagnolo si lancia nell'eramobilità a zero emissioni con una novità basata sulla piattaforma Meb del Gruppo Volkswagen. Lasi presenta con un look deciso e ...

Il prezzo dellain versione da 150 kW e capacità della batteria di 58 kWh parte da 38.900 euro, le prime consegne sono previste per il mese di novembreLaè la declinazione spagnola della Id.3, con la quale condivide praticamente tutto. Dal punto di vista estetico, le soluzioni ramate che caratterizzano il marchio rendono le vettura ...La nuova Cupra Born arriverà nei concessionari italiani il prossimo novembre: la prima elettrica del marchio spagnolo – cugina della Volkswagen ID.3, da cui riprende la base tecnica – è stata messa a ...BARCELLONA – Nato in inglese oppure un quartiere di Barcellona in spagnolo. Per la prima elettrica a marchio Cupra, il nuovo brand alto di gamma del gruppo Seat, il nome Born dice ...