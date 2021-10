Cristina Scocchia della Kiko: “Chi non si vaccina paghi le spese della sua decisione”. Burioni: “Domani compro cosmetici uomo, bravi” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Chi sceglie di non vaccinarsi deve pagare le spese di questa decisione, per questo non finanzieremo i tamponi ai nostri dipendenti”, parola di Cristina Scocchia, amministratore delegato dell’azienda di cosmetici Kiko. Ha espresso la sua posizione sulla questione green pass obbligatorio per i lavoratori, a partire dal 15 ottobre, in modo molto chiaro a “Otto e mezzo“: “Noi siamo per una applicazione seria e rigorosa del Green Pass nei luoghi di lavoro. Io come datore di lavoro ho il dovere di garantire la salute e la sicurezza di tutti i miei dipendenti, vaccinati e non vaccinati, e oggi il modo migliore per garantire la sicurezza dei miei dipendenti è applicare le regole del Green Pass senza tentennamenti, senza ritardi e senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Chi sceglie di nonrsi deve pagare ledi questa, per questo non finanzieremo i tamponi ai nostri dipendenti”, parola di, amministratore delegato dell’azienda di. Ha espresso la sua posizione sulla questione green pass obbligatorio per i lavoratori, a partire dal 15 ottobre, in modo molto chiaro a “Otto e mezzo“: “Noi siamo per una applicazione seria e rigorosa del Green Pass nei luoghi di lavoro. Io come datore di lavoro ho il dovere di garantire la salute e la sicurezza di tutti i miei dipendenti,ti e nonti, e oggi il modo migliore per garantire la sicurezza dei miei dipendenti è applicare le regole del Green Pass senza tentennamenti, senza ritardi e senza ...

