Cristina D'Avena e i figli: ecco perché non ne ha voluti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cristina D'Avena e il suo fidanzato non hanno mai avuto figli: ecco il perché svelato dalla stessa cantante che ha segnato diverse generazioni con i suoi brani per bambini. Cristina D'Avena, nota per aver segnato svariate generazioni grazie alle sue celebri canzoni per bambini, è fidanzata con Massimo Palma ma i due non hanno figli: la cantante, durante un'intervista del magazine Intimità, ha svelato che cosa si cela dietro a questa sua decisione. Nel corso della lunga chiacchierata con il giornalista, la D'Avena ha ammesso di essersi persa con il passare degli anni e di non essersi accorta che il tempo stava passando velocemente: "E' stata tutta colpa mia, per una buona parte della vita non ci ho fatto caso." "Quando fai un mestiere ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021)D'e il suo fidanzato non hanno mai avutoilsvelato dalla stessa cantante che ha segnato diverse generazioni con i suoi brani per bambini.D', nota per aver segnato svariate generazioni grazie alle sue celebri canzoni per bambini, è fidanzata con Massimo Palma ma i due non hanno: la cantante, durante un'intervista del magazine Intimità, ha svelato che cosa si cela dietro a questa sua decisione. Nel corso della lunga chiacchierata con il giornalista, la D'ha ammesso di essersi persa con il passare degli anni e di non essersi accorta che il tempo stava passando velocemente: "E' stata tutta colpa mia, per una buona parte della vita non ci ho fatto caso." "Quando fai un mestiere ...

