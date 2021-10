Crema, scoperta piantagione di marijuana. La curavano i finti giardinieri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Crema (Cremona), 14 ottobre 2021 - Si spacciavano per giardinieri , in realtà gestivano una serra super attrezzata e tecnologica per coltivare marijuana . I carabinieri della compagnia di Crema hanno ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 ottobre 2021)(Cremona), 14 ottobre 2021 - Si spacciavano per, in realtà gestivano una serra super attrezzata e tecnologica per coltivare. I carabinieri della compagnia dihanno ...

Coltivavano marijuana in casa a Trigolo: due arresti e una denuncia Trovate 252 piante appena germogliate e 17 dell’altezza di circa 80 centimetri. Sequestati anche 563 grammi di droga ...

