CPhI Worldwide, il mondo della farmaceutica si dà appuntamento a Milano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il più grande evento mondiale dedicato all’industria farmaceutica e chimico-farmaceutica avrà luogo alla Fiera di Milano, nel centro espositivo di Rho, dal 9 all’11 novembre 2021. Sergio Luciano, Paolo Russolo, Andrea Costa, Luca Palermo, Giorgio Bruno,Sergio DompéLa notizia è stata comunicata oggi, attraverso una conferenza stampa organizzata in Assolombarda da Farmindustria, e nella quale sono intervenuti Letizia Moratti (vicepresidente e assessore al Welfare Regione Lombardia) Luca Palermo (amministratore delegato e direttore generale Fiera Milano), Paolo Russolo, (presidente Federchimica Aschimfarma), Giorgio Bruno, (presidente del Gruppo Cdmo-Specialisti della manifattura farmaceutica di Farmindustria) e Andrea Costa (sottosegretario di Stato al ministero della ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il più grande evento mondiale dedicato all’industriae chimico-avrà luogo alla Fiera di, nel centro espositivo di Rho, dal 9 all’11 novembre 2021. Sergio Luciano, Paolo Russolo, Andrea Costa, Luca Palermo, Giorgio Bruno,Sergio DompéLa notizia è stata comunicata oggi, attraverso una conferenza stampa organizzata in Assolombarda da Farmindustria, e nella quale sono intervenuti Letizia Moratti (vicepresidente e assessore al Welfare Regione Lombardia) Luca Palermo (amministratore delegato e direttore generale Fiera), Paolo Russolo, (presidente Federchimica Aschimfarma), Giorgio Bruno, (presidente del Gruppo Cdmo-Specialistimanifatturadi Farmindustria) e Andrea Costa (sottosegretario di Stato al ministero...

Un settore che vale oltre 34 miliardi di euro e con un export crescente: +74% tra il 2015 e il 2020, rispetto al 48% della media Ue CPhI Worldwide, il più grande appuntamento mondiale dedicato all'

Kolinpharma®: il Cda approva la costituzione di Kolinpharma Suisse
Nell'ambito del processo di internazionalizzazione, la Società parteciperà come espositore alle Fiere Internazionali di settore quali il VITAFOODS Europe 2021 a Ginevra e il CPHI Worldwide 2021 a

CPhI Worldwide: tutto il mondo del farmaco si ritrova a Milano
14 OTT - CPhI Worldwide, il più grande appuntamento mondiale dedicato all'industria farmaceutica e chimico farmaceutica, torna a Fiera Milano (Rho) dal 9 all'11 novembre 2021.

Milano cuore del pharma con CPhI Worldwide
Riflettori puntati su Milano, che a novembre accoglierà il mondo del pharma per CPhI Worldwide. Il più grande appuntamento mondiale dedicato all'industria farmaceutica e chimico farmaceutica

