Covid Usa, "con vaccino da giugno si sarebbero evitati 90mila morti": lo studio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 90mila i decessi per Covid registrati negli Stati Uniti tra giugno e settembre che si sarebbero potuti evitati se i pazienti si fossero vaccinati. E' quanto riporta l'analisi pubblicata dalla Kaiser Family Foundation secondo la quale il Covid è stata la seconda principale causa di morte nel Paese il mese scorso, dopo i problemi cardiaci. Nel rapporto si registra che a settembre infatti sono stati 49mila i decessi per Covid,.Ed è la causa principale di morte nel gruppo di età tra i 35-54 anni, in cui si registrano livelli di vaccinazione più bassi che tra gli anziani. "Il Covid è stata la causa di morte per le persone di questo gruppo di età in agosto e settembre più di quanto lo sia stata nei mesi precedenti, nonostante siano disponibili i ...

