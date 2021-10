Covid, solo in Italia se ne fa un dibattito politico: così la destra svolta verso Trump (Di giovedì 14 ottobre 2021) Io ho provato a dare una scorsa veloce. Guardian, Faz, Le Monde, El Pais, qualche Times di Down Under ed ovviamente Nyt e Wapo. No da nessuna parte, esclusi gli Stati Uniti, esiste un dibattito politico sul Covid e i vaccini. In Germania hanno appena votato, in Francia siamo già in campagna elettorale ma nessuno, anche se ideologicamente contrario alla vaccinazione, ha pensato di trasformarlo nel tema chiave della sua comunicazione politica. Eppure in Germania e Francia ci sono destre di tipo ultra che sono all’opposizione, destre che non si peritano di soffiare sul fuoco del razzismo, della esclusione, dello scontro di civiltà. In Gran Bretagna è appena uscito un rapporto ufficiale che condanna il comportamento del governo nella prima fase pandemica, e i giornali di opposizione implorano, alla Moretti, i laburisti di Starmer di dire ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Io ho provato a dare una scorsa veloce. Guardian, Faz, Le Monde, El Pais, qualche Times di Down Under ed ovviamente Nyt e Wapo. No da nessuna parte, esclusi gli Stati Uniti, esiste unsule i vaccini. In Germania hanno appena votato, in Francia siamo già in campagna elettorale ma nessuno, anche se ideologicamente contrario alla vaccinazione, ha pensato di trasformarlo nel tema chiave della sua comunicazione politica. Eppure in Germania e Francia ci sono destre di tipo ultra che sono all’opposizione, destre che non si peritano di soffiare sul fuoco del razzismo, della esclusione, dello scontro di civiltà. In Gran Bretagna è appena uscito un rapporto ufficiale che condanna il comportamento del governo nella prima fase pandemica, e i giornali di opposizione implorano, alla Moretti, i laburisti di Starmer di dire ...

