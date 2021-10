Covid | Salvini | obbligo vaccino non all' attenzione del Governo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) "Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto diné mia né del". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a ...

Il Fatto Quotidiano

...a lavorare solo se muniti del certificato verde che attesti o l'avvenuta vaccinazione anti -, ... i sindacati, insieme a politici come Matteoe Beppe Grillo , continuano a chiederli. E ..."Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto di attenzione né mia né del Governo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a proposito dell'obbligo vaccinale contro il Coronavirus che secondo il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarebbe l'unica alternativa al green pass. 14 ottobre 2021Varese, 14 ott. (askanews) - 'Siamo tra i più vaccinati al mondo, il tema non è attuale. Ognuno dica quello che vuole, non è oggetto di attenzione ...Il governo sul Green pass studia non tamponi gratis ma deduzioni fiscali alle aziende, perché li paghino ai propri dipendenti.