Covid: Russia, 31.299 casi e 986 morti in 24 ore, è record (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore in Russia si sono registrati 31.299 nuovi casi di Covid - 19 e 986 decessi causati dalla malattia, il massimo dall'inizio dell'epidemia: lo riporta l'agenzia Interfax citando i ...

