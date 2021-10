Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, giovedì 14 ottobre 2021, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri e il punto sui vaccini da Piemonte e Lombardia, Lazio e Toscana, Puglia e Sicilia e dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli, con l’entrata in vigore del Green pass obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati orami alle porte. Sono 229 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilcon i dati delin, giovedì 142021, con dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – su, ricoveri, morti. I numeri e il punto sui vaccini da Piemonte e Lombardia, Lazio e Toscana, Puglia e Sicilia e dalle grandi città come Roma, Milano e Napoli, con l’entrata in vigore del Green pass obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati orami alle porte. Sono 229 ida coronavirus in Toscana, 142021, secondo i datideldella regione. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ...

