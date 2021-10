Covid oggi Italia, 2.668 contagi e 40 morti: bollettino 14 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 2.668 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 ottobre 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 40 morti, che portano a 131.461 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. I nuovi contagi sono stati individuati su 324.614 tamponi, il tasso di positività è allo 0,82%. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.479 (-73), mentre le persone in terapia intensiva sono 359 (-8). CAMPANIA – Sono 313 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 14.858 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 2.668 ida coronavirus in, 142021, secondo i dati regione per regione deldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 40, che portano a 131.461 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza. I nuovisono stati individuati su 324.614 tamponi, il tasso di positività è allo 0,82%. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.479 (-73), mentre le persone in terapia intensiva sono 359 (-8). CAMPANIA – Sono 313 i nuovida coronavirus14in Campania, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 3. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 14.858 ...

