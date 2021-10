Covid oggi Emilia Romagna, 196 contagi: bollettino 14 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 196 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 14 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. I contagi sono stati individuati un totale di 28.159 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,2 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 41 nuovi casi, seguita da Bologna (30); poi Parma (28), Modena (23), Reggio Emilia (20) e Rimini (18); quindi Forlì (13), Ferrara (9), Piacenza e Cesena (entrambe con 7). Nessun nuovo caso di positività nel Circondario Imolese. Per quanto riguarda le persone complessivamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 196 ida coronavirus in, 142021, secondo i datideldella regione. Si registrano 3 morti. Isono stati individuati un totale di 28.159 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%. L’età media dei nuovi positivi diè 41,2 anni. La situazione deinelle province vede Ravenna con 41 nuovi casi, seguita da Bologna (30); poi Parma (28), Modena (23), Reggio(20) e Rimini (18); quindi Forlì (13), Ferrara (9), Piacenza e Cesena (entrambe con 7). Nessun nuovo caso di positività nel Circondario Imolese. Per quanto riguarda le persone complessivamente ...

