Covid, oggi 2.668 casi e 40 morti: il bollettino del 14 ottobre 2021 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 14 ottobre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 2.668 Decessi: 40 Tamponi effettuati: 324.614 Terapie intensive: -8 Tasso di positività : 0,8% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 79.368 casi totali: 4.709.753 Decessi: 131.461 Guariti: 4.498.924 In Italia oggi, giovedì 14 ottobre 2021, sono stati registrati 2.668 nuovi casi di Covid-19 e 40 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.772 nuovi contagi e 37 morti mentre lo scorso giovedì 7 ottobre i casi erano stati 2.938 e i decessi 41. I dati sui nuovi contagi si basano ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021)ITALIA, ILDI14, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 2.668 Decessi: 40 Tamponi effettuati: 324.614 Terapie intensive: -8 Tasso di positività : 0,8% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 79.368totali: 4.709.753 Decessi: 131.461 Guariti: 4.498.924 In Italia, giovedì 14, sono stati registrati 2.668 nuovidi-19 e 40 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.772 nuovi contagi e 37mentre lo scorso giovedì 7erano stati 2.938 e i decessi 41. I dati sui nuovi contagi si basano ...

Advertising

SimoneCosimi : Non capisco. Durante l'emergenza il problema essenziale era, dopo la salute, il lavoro: fateci lavorare, i lockdown… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - gianlutanci : RT @TgLa7: #Covid: oggi in Italia 2.668 nuovi positivi e 40 decessi. Tasso positività scende allo 0,8% - fisco24_info : Covid oggi Italia, 2.668 contagi e 40 morti: bollettino 14 ottobre: Numeri covid, regione per regione, nel bolletti… -