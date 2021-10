Covid, news oggi. Green Pass, da domani obbligo sul lavoro. Rischio caos nei porti. LIVE (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra poche ore scatta l'obbligo di certificazione verde sui posti di lavoro, nel pubblico e nel privato. Si rischia il caos in diversi settori, dal quello delle merci all'agricoltura. Protesta dura partita dal porto di Trieste, con i portuali pronti allo sciopero e al blocco. Situazione tesa in altri scali e anche tra i camionisti. Ieri 2.772 nuovi casi e 37 morti, il tasso di positività è all'1% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra poche ore scatta l'di certificazione verde sui posti di, nel pubblico e nel privato. Si rischia ilin diversi settori, dal quello delle merci all'agricoltura. Protesta dura partita dal porto di Trieste, con i portuali pronti allo sciopero e al blocco. Situazione tesa in altri scali e anche tra i camionisti. Ieri 2.772 nuovi casi e 37 morti, il tasso di positività è all'1%

