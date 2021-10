Advertising

lucarango88 : ??#Lazio #Covid_19 #14ottobre 275 casi su 12.147 tamponi molecolari (2,26% positivi), 400 guariti e 3 decessi. Neg… - CorriereCitta : Covid Lazio, bollettino oggi 15 ottobre: 275 nuovi casi (a Roma 123) e 3 morti - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid Lazio, il bollettino di oggi 14 ottobre: 275 nuovi casi (123 a Roma) e 3 morti - ilmessaggeroit : Covid Lazio, il bollettino di oggi 14 ottobre: 275 nuovi casi (123 a Roma) e 3 morti - quartomiglio : Covid-19 dati 14 ottobre 2021 a Roma e nel Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

La regione con più casi odierni è il Veneto (+334) , seguita da Campania (+313),(+275), Lombardia (+273) e Sicilia (+270). I casi totali sono 4.709.753. I guariti sono 3.709 (ieri 4.827), per ..., il bollettino di oggi 14 ottobre 2021. D'Amato, 'Oggi nelsu 12147 tamponi molecolari e 10027 tamponi antigenici per un totale di 22174 tamponi, si registrano 275 nuovi casi ...Covid-19. Sono 270 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 304) a fronte di 11.493 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2,3% ieri era all’1,8. L’isola è al qui ...Sono 270 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano 304) a fronte di 11.493 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2,3% ...