Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 14 ottobre: 2.668 casi e 40 morti, tasso positività a 0,82% (Di giovedì 14 ottobre 2021) Covid, il bollettino in Italia di oggi giovedì 14 ottobre 2021. Sono 2.668 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 14 ottobre 2021), ilindi142021. Sono 2.668 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati...

Advertising

vaticannews_it : #14ottobre #Caritas #migrantes Rapporto Immigrazione 2021: 250 mila stranieri in meno in Italia, e vaccinati il 10… - bendellavedova : Estero guarda a Italia con ammirazione: linea anti #covid governo e regioni funziona. E questo #salonedellibro di… - TgLa7 : #Covid: oggi in Italia 2.668 nuovi positivi e 40 decessi. Tasso positività scende allo 0,8% - RitaCrocifoglio : RT @Mcavenati: Mi faccia da due anni questa domanda xchè i cinesi in Italia nessun in ospedale per covid?? - RegLiguria : In vista dell’obbligo del #Greenpass nei luoghi di lavoro da domani, i liguri che hanno fatto la prima dose di vacc… -