Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 14 ottobre: 2.668 casi e 40 morti, tasso positività a 0,82% (Di giovedì 14 ottobre 2021) Covid, il bollettino in Italia di oggi giovedì 14 ottobre 2021. Sono 2.668 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 ottobre 2021), ilindi142021. Sono 2.668 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati...

Advertising

RobertoBurioni : Bellissimo post dall pagina Facebook di Enzo Marinari, Ordinario di Fisica Teorica all'Università La Sapienza ????… - vaticannews_it : #14ottobre #Caritas #migrantes Rapporto Immigrazione 2021: 250 mila stranieri in meno in Italia, e vaccinati il 10… - VincenzoDeLuca : La normalità, dopo oltre 20 mesi di #covid, è stata raggiunta grazie al senso di responsabilità dei cittadini itali… - rrdrakesr : Un intervista sulla violenza in Italia in questi ultimi giorni sulle proteste violenti contro le restrizioni anti… - Lucadeflorentis : RT @VincenzoDeLuca: La normalità, dopo oltre 20 mesi di #covid, è stata raggiunta grazie al senso di responsabilità dei cittadini italiani… -