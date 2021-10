Covid, in Campania i nuovi casi giù del 6,5% in 7 giorni: attualmente sono 106 ogni 100 mila abitanti (Di giovedì 14 ottobre 2021) In Campania si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti (106) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-6,5%) rispetto alla settimana precedente. È quanto rileva la fondazione Gimbe nell’ultimo monitoraggio che analizza il trend settimanale (6-12 ottobre) relativo alla diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane. Restano sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (occupati per il 5% in Campania) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Insi registra una performance in miglioramento per ipositivi100(106) e si evidenzia una diminuzione dei(-6,5%) rispetto alla settimana precedente. È quanto rileva la fondazione Gimbe nell’ultimo monitoraggio che analizza il trend settimanale (6-12 ottobre) relativo alla diffusione del-19 nelle regioni italiane. Restano sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (occupati per il 5% in) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

CinqueColonne : Il Covid-19 ha messo in ginocchio l’intero settore turistico internazionale andando a ridurre gli incassi di tutti… - desk_ucr : #BandiEuropei 2021 PREMIO UE PER LA #SALUTE Temi: - Prevenzione del cancro: premiare iniziative che promuovono co… - UninaIT : Ricerca Giovani e media digitali in Campania ai tempi del Covid-19 condotta dall'Osservatorio Territoriale Giovani… - trekking_tv : Covid-19 Campania, il bollettino dell’Unità di Crisi - salernonotizie : Covid: in Campania 280 casi su 17.633 test e 4 decessi -