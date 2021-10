Covid, il governo valuta ulteriore taglio ai costi dei tamponi. Costa: “La via per uscire dalla pandemia è il vaccino” (Di giovedì 14 ottobre 2021) "C'è un incontro in corso per verificare la possibilità di un abbassamento e ulteriore contenimento dei costi" dei tamponi". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, oggi a Milano a margine della presentazione di 'Cphl Worldwide', appuntamento internazionale dedicato all'industria farmaceutica e chimico farmaceutica, che si terrà in Fiera Milano a Rho dal 9 all'11 novembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) "C'è un incontro in corso per verificare la possibilità di un abbassamento econtenimento dei" dei". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea, oggi a Milano a margine della presentazione di 'Cphl Worldwide', appuntamento internazionale dedicato all'industria farmaceutica e chimico farmaceutica, che si terrà in Fiera Milano a Rho dal 9 all'11 novembre. L'articolo .

Advertising

AndreaMarcucci : La nostra arma di difesa sono i #vaccini, il Governo deve insistere in questa direzione. I tamponi non rientrano n… - marattin : rimettersi in termini a chi ha saltato durante il Covid le rate della rottamazione e saldo e stralcio; riformare e… - repubblica : Lavoro, incontro governo-sindacati: 'Rifinanziata l'indennita' per la quarantena, in arrivo proroga cig Covid e blo… - BK63805720 : Prof.Meluzzi persona pensante-non si vaccinara, legge e si informa da altre fonti,non tremite la TV,o governo maian… - darkskywriter : Comunque uno la pensi su greenpass vaccino o altro, non è inquietante avere un governo che fa una legge un mese pri… -