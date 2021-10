Covid | il bollettino di oggi 14 ottobre

Advertising

Agenzia_Ansa : Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia all'ANSA che, se i dati dell'epidemia continueranno a migliora… - SkyTG24 : Covid Piemonte, il bollettino: 198 casi su 32.996 tamponi - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - I numeri della pandemia: il bollettino del 14 ottobre - RobertoTom60 : » Pensa alla salute...: Covid oggi Italia, 2.668 contagi e 40 morti: bollettino 14 ottobre - fisco24_info : Covid oggi Italia, 2.668 contagi e 40 morti: bollettino 14 ottobre: Numeri covid, regione per regione, nel bolletti… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

...In Trentino nessun decesso e 23 nuovi contagi da19 di circa 5.000 tamponi, ma salgono a 20 i pazienti ricoverati (ieri 3 nuovi ingressi e solo una dimissione). Lo dice l'odierno...Sono 359 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della ...Sono 270 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.493 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,3%. La curva dei ...Sono 2.668 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 ottobre 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino covid di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 40 morti, c ...