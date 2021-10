Covid: Fiaso a Speranza, 'Giornata contro violenza a sanitari sia il 10 ottobre' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Istituire la 'Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari', prevista dalla legge del 2020 sulla sicurezza dei professionisti della sanità, il 10 ottobre, giorno in cui si è verificata l'aggressione agli operatori del Pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, durante le manifestazioni 'No pass'. E' una delle richieste avanzate dalla Federazione italiana delle aziende sanitarie ed ospedaliere (Fiaso) al ministro della Salute, Roberto Speranza, in un incontro di oggi al ministero. Al termine dell'appuntamento istituzionale con il ministro, informa una nota Fiaso, si è riunita la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Istituire la 'nazionale di educazione e prevenzionelanei confronti degli operatorie socio', prevista dalla legge del 2020 sulla sicurezza dei professionisti della sanità, il 10, giorno in cui si è verificata l'aggressione agli operatori del Pronto soccorso del policlinico Umberto I di Roma, durante le manifestazioni 'No pass'. E' una delle richieste avanzate dalla Federazione italiana delle aziendee ed ospedaliere () al ministro della Salute, Roberto, in un indi oggi al ministero. Al termine dell'appuntamento istituzionale con il ministro, informa una nota, si è riunita la ...

