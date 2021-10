Covid: Campania; tre nuove vittime, incidenza al 2,1% (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 313 i nuovi positivi al Covid in Campania su 14.858 test esaminati. Il tasso di incidenza sale al 2,1% contro l'1,58 di ieri. Tre le nuove vittime segnalate dal bollettino dell'Unità di crisi, di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 313 i nuovi positivi alinsu 14.858 test esaminati. Il tasso disale al 2,1% contro l'1,58 di ieri. Tre lesegnalate dal bollettino dell'Unità di crisi, di ...

