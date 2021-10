Covid, “bambini si infettano meno a scuola che a casa”: studio italiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) I bambini si contagiano di Covid-19 meno a scuola che a casa. Questo, in sintesi, il risultato di uno studio dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma che contribuisce alla ricerca e alle conoscenze sull’infezione da Sars-Cov-2 nei bambini. La ricerca, pubblicata sull’’Italian Journal of Pediatrics’, è stata condotta da Mauro Calvani, primario della Uoc Pediatria, e dai suoi collaboratori per capire quali sono le occasioni più frequenti nelle quali i bambini si ammalano di Covid-19 e il loro ruolo nella trasmissione dell’infezione in famiglia. Ebbene “utilizzando la cospicua casistica del ‘walk-in’ pediatrico aperto lo scorso anno, durante la seconda ondata della epidemia (circa 3.000 bambini)”, sottolinea ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Isi contagiano di-19che a. Questo, in sintesi, il risultato di unodell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma che contribuisce alla ricerca e alle conoscenze sull’infezione da Sars-Cov-2 nei. La ricerca, pubblicata sull’’Italian Journal of Pediatrics’, è stata condotta da Mauro Calvani, primario della Uoc Pediatria, e dai suoi collaboratori per capire quali sono le occasioni più frequenti nelle quali isi ammalano di-19 e il loro ruolo nella trasmissione dell’infezione in famiglia. Ebbene “utilizzando la cospicua casistica del ‘walk-in’ pediatrico aperto lo scorso anno, durante la seconda ondata della epidemia (circa 3.000)”, sottolinea ...

Advertising

LaStampa : Crisi Covid, esplode la malnutrizione infantile. Save the Children, emergenza fame per 5,7 milioni di bambini - italiaserait : Covid, “bambini si infettano meno a scuola che a casa”: studio italiano - orizzontescuola : Covid, i bambini si infettano meno a scuola che a casa. Lo studio - Paolopillsfory1 : @paolodune E no. Si è beccato il Covid da un portuale. E perdi 5 minuti a spiegare chi è un portuale. La guerra è g… - ProDocente : Covid, i bambini si infettano meno a scuola che a casa. Lo studio -