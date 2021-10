Covid: altri 45.000 casi in Gb, picco dall'estate (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovo rimbalzo dei contagi da Covid nel Regno Unito, con 45.066 casi censiti nelle ultime 24, picco da luglio. Lo certificano i dati ufficiali odierni, che indicano inoltre ancora 157 morti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovo rimbalzo dei contagi danel Regno Unito, con 45.066censiti nelle ultime 24,da luglio. Lo certificano i dati ufficiali odierni, che indicano inoltre ancora 157 morti ...

Advertising

RobertoBurioni : Ecco altri due studi sulle miocarditi condotti su molti milioni di vaccinati. Eventi rari (2 per 100mila) e solitam… - verdeocchio : RT @runner_me_: Leggo che c'è chi non va più al ristorante, cinema, piscina o altri posti per non dover esibire il GP. Si sentono a disagio… - TombaDavide : @krasweed @greygooseonice Si, ci sono stati dei morti e molti, me compreso, sono stati un po' male per un giorno ma… - kumbiaerumba : RT @Palmore58332992: @StaziAlessandro @Solocarmen1 Ma si rende conto che il greenpass( nome che non ci azzecca nulla con il covid ma studia… - Sunplosion : @DarioBressanini 'Il vaccino è inutile perché la gente vaccinata crede di poter condurre una vita libera come prima… -