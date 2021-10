Covid, a Bergamo 37 nuovi positivi: in Lombardia 273, 10 i morti (Di giovedì 14 ottobre 2021) A fronte di 66.424 tamponi effettuati, sono 273 i nuovi positivi (0,4%) in Lombardia nella giornata di giovedì 14 ottobre. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-15): 10 i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di giovedì 14 ottobre: i tamponi effettuati: 66.424, totale complessivo: 15.749.756 i nuovi casi positivi: 273 in terapia intensiva: 54 (-5) i ricoverati non in terapia intensiva: 300 (-15) i decessi, totale complessivo: 34.108 (+10) I nuovi casi per provincia: Milano: 100 di cui 43 a Milano città;Bergamo: 37; Brescia: 37; Como: 0; Cremona: 5; Lecco: 10; Lodi: 5; Mantova: 1; Monza e Brianza: 36; Pavia: 18; Sondrio: 2; Varese: 7. Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) A fronte di 66.424 tamponi effettuati, sono 273 i(0,4%) innella giornata di giovedì 14 ottobre. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-15): 10 i decessi nelle ultime 24 ore. I dati di giovedì 14 ottobre: i tamponi effettuati: 66.424, totale complessivo: 15.749.756 icasi: 273 in terapia intensiva: 54 (-5) i ricoverati non in terapia intensiva: 300 (-15) i decessi, totale complessivo: 34.108 (+10) Icasi per provincia: Milano: 100 di cui 43 a Milano città;: 37; Brescia: 37; Como: 0; Cremona: 5; Lecco: 10; Lodi: 5; Mantova: 1; Monza e Brianza: 36; Pavia: 18; Sondrio: 2; Varese: 7.

