Covid | 2 668 nuovi casi e 40 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Calano i casi Covid nel Paese. Dalla lettura del consueto bollettino del Ministero della Salute, il numero dei nuovi contagiati è di 2.668, in calo di 104 rispetto alle 24 ore precedenti nonostante un numero superiore di tamponi processati, 324.614, determinando un tasso di positività allo 0,82%. In lieve crescita il numero dei decessi, 40 (+3), i guariti sono 3.709 mentre gli attuali positivi calano di 1.083 segnando un numero totale di 79.368.Prosegue il trend in calo dei ricoveri: nelle aree mediche i pazienti ospitati sono 2.479 (-73), 359 (-8) sono ricoverati in terapia intensiva con 22 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 76.5530 persone. Il Veneto è prima regione per nuovi contagi (334), a seguire Campania (313) e Lazio (275).(ITALPRESS).

