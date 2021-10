Covid 19 in Campania, bollettino del 13 ottobre: 313 positivi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 13 ottobre, parla di 313 nuovi positivi su 14.858 tamponi analizzati. L’Unita’ di crisi della regione Campania rede noto che i positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 313 su 14.858 test effettuati. Un nuovo decesso nelle ultime 48 ore (deceduto in precedenza ma Leggi su 2anews (Di giovedì 14 ottobre 2021)19 in: ildi ieri, mercoledì 13, parla di 313 nuovisu 14.858 tamponi analizzati. L’Unita’ di crisi della regionerede noto che idel giorno al19 insono 313 su 14.858 test effettuati. Un nuovo decesso nelle ultime 48 ore (deceduto in precedenza ma

Advertising

zazoomblog : Covid in Campania tre nuove vittime: incidenza al 21% - #Covid #Campania #nuove #vittime: - SkyTG24 : Covid Campania, il bollettino: 313 nuovi casi su 14.858 test - sscalcionapoli1 : Campania, 313 positivi su 14.858 tamponi nelle ultime 24 ore, 2 morti nelle ultime 48 ore, 1 deceduto in precedenza… - ptvtelenostra : COVID-19. DALL'UNITA' DI CRSI REGIONALE: 313 I POSITIVI DEL GIORNO IN CAMPANIA - - robertopontillo : dati covid in campania oggi 313 casi su 14.858 tamponi molecolari (2,11% positivi) e 3 decessi (1 precedente). Negl… -