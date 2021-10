Cose da pazzi: ora CasaPound dà dei fasci agli altri. Accuse al governo di deriva autoritaria, pur di difendere il partito di Fiore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra simili ci si aiuta, soprattutto se si corre lo stesso rischio cioè lo scioglimento. E così CasaPound di Gianluca Iannone (nella foto) fa un endorsement verso i “rivali” parenti/serpenti di Forza Nuova di Roberto Fiore e Giuliano Castellino (leggi l’articolo). Lo fa via Facebook, con tanto di inquietante foto di Mario Draghi, come si usa in questo strampalato millennio. E così leggiamo: “Stiamo assistendo a una deriva autoritaria e a un imbarbarimento della politica in Italia come mai prima d’ora. E l’ipotesi di sciogliere Forza Nuova con un decreto del governo, senza che ci sia stata prima una sentenza, lo rivela inequivocabilmente. Così come lo dimostrano le inchieste a orologeria e il tentativo di mettere sotto ricatto partiti come Fratelli d’Italia e Lega: ‘dichiaratevi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra simili ci si aiuta, soprattutto se si corre lo stesso rischio cioè lo scioglimento. E cosìdi Gianluca Iannone (nella foto) fa un endorsement verso i “rivali” parenti/serpenti di Forza Nuova di Robertoe Giuliano Castellino (leggi l’articolo). Lo fa via Facebook, con tanto di inquietante foto di Mario Draghi, come si usa in questo strampalato millennio. E così leggiamo: “Stiamo assistendo a unae a un imbarbarimento della politica in Italia come mai prima d’ora. E l’ipotesi di sciogliere Forza Nuova con un decreto del, senza che ci sia stata prima una sentenza, lo rivela inequivocabilmente. Così come lo dimostrano le inchieste a orologeria e il tentativo di mettere sotto ricatto partiti come Fratelli d’Italia e Lega: ‘dichiaratevi ...

