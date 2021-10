Corvette Stingray - Prezzi da sportiva, look da supercar: abbiamo guidato "l'europea" - VIDEO (Di giovedì 14 ottobre 2021) C'è un prima e un dopo. E quel momento di passaggio è lei, nome in codice C8. Colpita e affondata? No, risorta. La Corvette, a 67 anni dalla sua nascita, sposta il motore dal cofano anteriore a quello posteriore e si reincarna in un corpo nuovo, per giocare un altro campionato. L'avevamo guidata a febbraio dell'anno scorso a casa sua, in America, ma ora abbiamo fatto i primi chilometri sulle strade del Vecchio Continente. E qui, in Europa, viene fuori ancora più vigoroso il suo standing da supercar. La nuova e rivoluzionaria Corvette è disponibile anche in Italia, a un prezzo che non ha eguali se consideriamo l'architettura, il motore e i cavalli (482) che propone: la coupé parte da 90.100 euro, la spider da 96.760. Tutt'altro che estrema. Il colpo d'occhio è di quelli giusti: bassa, affilata, spigolosa, scenica come ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 ottobre 2021) C'è un prima e un dopo. E quel momento di passaggio è lei, nome in codice C8. Colpita e affondata? No, risorta. La, a 67 anni dalla sua nascita, sposta il motore dal cofano anteriore a quello posteriore e si reincarna in un corpo nuovo, per giocare un altro campionato. L'avevamo guidata a febbraio dell'anno scorso a casa sua, in America, ma orafatto i primi chilometri sulle strade del Vecchio Continente. E qui, in Europa, viene fuori ancora più vigoroso il suo standing da. La nuova e rivoluzionariaè disponibile anche in Italia, a un prezzo che non ha eguali se consideriamo l'architettura, il motore e i cavalli (482) che propone: la coupé parte da 90.100 euro, la spider da 96.760. Tutt'altro che estrema. Il colpo d'occhio è di quelli giusti: bassa, affilata, spigolosa, scenica come ...

