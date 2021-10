Corteo a rischio infiltrazioni | per sabato massima allerta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corteo rischio

A Trieste su 950 lavoratori il 40% non ha il certificato verde: dopo ildi martedì che ha ... a cascata, ci sono una serie di settori a. I trasporti innanzitutto. "Se gli ...... allorché ha preso la parola facendo riferimento alla volontà di indirizzare ilverso la ...eseguito in un contesto di particolare eccitazione e affollamento presentava l'evidentedi ...In Atm le chiamate sono state almeno 150. In Trenord un centinaio. Lavoratori che non hanno il green pass e hanno comunicato che non saranno in servizio domani. I ribelli potrebbero moltiplicarsi e cr ...È sempre più alto il livello di preoccupazione e di allerta tra le istituzioni, le forze dell'ordine e la magistratura per quello che potrà accadere da domani quando scatterà l'obbligo di green pass t ...