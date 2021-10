Corso Allievi Guardie Forestali “La Maiella”: presente anche un sannita (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la sospensione dovuta al COVID, quest’anno il 16 c.m., riprendiamo la consuetudine di incontrarci e festeggiare tra colleghi del Corpo Forestale dello Stato, nella città di Gubbio (Pg). Questo raduno è importante in quanto, ricade nel centonovantanovesimo anno di fondazione del Corpo Forestale, oltre al protocollo di rito, si deciderà il programma per il prossimo raduno e anche per i festeggiamenti del secondo centenario della fondazione del Corpo Forestale. Come di consuetudine, anche a questo raduno, partecipano i colleghi provenienti da quasi tutte le regioni d’italia e da tantissime provincie, questo a significare che l’appartenenza e l’essere Forestali ci unisce anche se ormai siamo quasi tutti in quiescenza. Per la Provincia di Benevento parteciperà l’ex Comandante della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la sospensione dovuta al COVID, quest’anno il 16 c.m., riprendiamo la consuetudine di incontrarci e festeggiare tra colleghi del Corpo Forestale dello Stato, nella città di Gubbio (Pg). Questo raduno è importante in quanto, ricade nel centonovantanovesimo anno di fondazione del Corpo Forestale, oltre al protocollo di rito, si deciderà il programma per il prossimo raduno eper i festeggiamenti del secondo centenario della fondazione del Corpo Forestale. Come di consuetudine,a questo raduno, partecipano i colleghi provenienti da quasi tutte le regioni d’italia e da tantissime provincie, questo a significare che l’appartenenza e l’essereci uniscese ormai siamo quasi tutti in quiescenza. Per la Provincia di Benevento parteciperà l’ex Comandante della ...

