Coronavirus oggi. Green Pass: Trasportounito, «mancheranno 80.000 conducenti» (Di giovedì 14 ottobre 2021) I postumi dell’infezione colpiscono una persona guarita su due. Il direttore generale dell'Oms, il biologo etiope Ghebreyesus, sostiene che tutte le ipotesi sulle origini della pandemia devono continuare a essere esaminate, inclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laboratorio. Il Senato francese ha respinto il 13 ottobre una proposta di legge che puntava ad instaurare la vaccinazione obbligatoria per tutti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 ottobre 2021) I postumi dell’infezione colpiscono una persona guarita su due. Il direttore generale dell'Oms, il biologo etiope Ghebreyesus, sostiene che tutte le ipotesi sulle origini della pandemia devono continuare a essere esaminate, inclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laboratorio. Il Senato francese ha respinto il 13 ottobre una proposta di legge che puntava ad instaurare la vaccinazione obbligatoria per tutti

Advertising

lanotiziaweb : Oggi 93 casi di Coronavirus in Puglia: 28 in Capitanata - zazoomblog : coronavirus in Toscana: 4 morti (2 a Firenze Prato Arezzo) oggi 14 ottobre. E 229 contagi - #coronavirus #Toscana:… - GazzettadiSiena : I dati del contagio in regione - FirenzePost : coronavirus in Toscana: 4 morti (2 a Firenze, Prato, Arezzo), oggi 14 ottobre. E 229 contagi - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 ottobre: Numeri e dati sul coronavirus e vacci… -