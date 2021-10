Coronavirus oggi. Governo valuta sconti aziende, senza azzerare costi dei tamponi (Di giovedì 14 ottobre 2021) I postumi dell’infezione colpiscono una persona guarita su due. Il direttore generale dell'Oms, il biologo etiope Ghebreyesus, sostiene che tutte le ipotesi sulle origini della pandemia devono continuare a essere esaminate, inclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laboratorio. Il Senato francese ha respinto il 13 ottobre una proposta di legge che puntava ad instaurare la vaccinazione obbligatoria per tutti Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 ottobre 2021) I postumi dell’infezione colpiscono una persona guarita su due. Il direttore generale dell'Oms, il biologo etiope Ghebreyesus, sostiene che tutte le ipotesi sulle origini della pandemia devono continuare a essere esaminate, inclusa l'ipotesi della fuoriuscita dal laboratorio. Il Senato francese ha respinto il 13 ottobre una proposta di legge che puntava ad instaurare la vaccinazione obbligatoria per tutti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Cosa farebbe oggi il capitano Kirk Mi chiedo cosa farebbe oggi il capitano Kirk. Se fosse ancora alla guida della USS Enterprise di Star Trek, scoprendo che ... tecnologia e capitali, come abbiamo fatto per il coronavirus, per evitare ...

Coronavirus Abruzzo, oggi 45 nuovi contagi: continuano a salire i casi nell'Aquilano Pescara. Sono 45 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81786. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta ...

Coronavirus oggi. È Long Covid per oltre un guarito su 2 nel mondo Il Sole 24 ORE Lo studio: 3 milioni di visite specialistiche sospese a causa del Covid-19 Secondo Cittadinanza attiva sono 300mila i ricoveri non effettuati, 500mila gli interventi chirurgici rimandati e ben 4 milioni gli screening oncologici posticipati ...

Covid oggi Abruzzo, 45 contagi e nessun morto: bollettino 14 ottobre Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I ...

