Advertising

annaconcetta48 : RT @giuseppetp55: #Italia continuano ad abbassarsi i colpiti dal virus,a calare i ricoverati nelle terapie intensive,ed i ricoveri ordinari… - webecodibergamo : I dati sul coronavirus in Italia - teladoiotokyo : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 14 ottobre: 2668 nuovi casi e 40 decessi: #Coronavirus #Covid19… - Mediagol : Coronavirus Italia, bollettino 14 ottobre: 2.668 nuovi casi, 40 le vittime - monicabi5 : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi: 2.668 nuovi contagi con 324mila tamponi, 40 decessi - la Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

, BOLLETTINO SALUTE 14 OTTOBRE/ 40 morti, 2668 casi, - 73 ricoveri PER I VEGANI NIENTE VACCINO ANTI COVID IN UK Questi sono tutti elementi per i quali un vegano "praticante" ritiene ...Se non si è compreso questo messaggio, allora non abbiamo capito niente della pandemia di' . Green Pass, verso blocco totale?/ Cosa succede: porti, supermercati, tirLa percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è allo 0,8% (ieri era all'1%). Le vittime in totale sono 131.461, con 40 decessi segnalati nel ...I dimessi e i guariti sono invece 4.498.924, con un incremento di 3.709 rispetto a ieri Prosegue anche il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -3) con 22 ingressi del giorno, e ...