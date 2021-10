Coronavirus in Toscana: 4 morti (2 a Firenze, Prato, Arezzo), oggi 14 ottobre. E 229 contagi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 4 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 14 ottobre 2021. Si tratta di 3 donne e un uomo con età media di 73 anni. Mentre sono 229 i nuovi contagiati (223 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 4 iper, in142021. Si tratta di 3 donne e un uomo con età media di 73 anni. Mentre sono 229 i nuoviati (223 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico) con età media di 45 anni L'articolo proviene daPost.

