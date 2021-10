Coronavirus | i dati del 14 ottobre | +36 casi a Monza e Brianza | in Lombardia 0 | 4% dieci decessi

Advertising

CamuniCando : Coronavirus: dieci morti in Lombardia, nessuno in Trentino. I dati - bizcommunityit : Coronavirus, 2.668 nuovi casi con 324.614 tamponi e 40 morti - ninda1952 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus oggi in Italia - GianvitoPuglies : Covid-19: dati nazionali del 14 ottobre 2021 - lanzillottaserg : Coronavirus COVID-19 Piemonte, i dati del 14 ottobre 2021: +198 nuovi casi, un decesso -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

Il Fatto Quotidiano

... Ghisleri rivela il trend a sorpresa I dato emerge daiaggiornati a mercoledì 13 ottobre della ...quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del...BOLLETTINOLOMBARDIA 14 OTTOBRE/ +10 decessi, crollo ricoverati I DUBBI SULLA ... " Non ho vistodi teratogenicità per il farmaco, ma i saggi per prevedere il rischio di difetti di ...Sono 36 i nuovi casi positivi al coronavirus di Monza e Brianza, sono 273 in Lombardia con 66.424 tamponi effettuati (0,4%). È il bollettino della Regione di giovedì 14 ottobre ...In Toscana sono 285.199 i casi di positività al Coronavirus, 229 in più rispetto a ieri (223 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico). I ricoverati sono 209 (18 in meno rispett ...