Coronavirus, dati: 2.668 nuovi casi e 40 morti. Il tasso di positività in calo allo 0,82% (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 2.668 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Italia giovedì 14 ottobre, frutto di 324.614 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività si assesta così allo 0,82%, in calo rispetto all’1% di ieri. Sono invece 40 i morti in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid scendono a 359, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 22 (mercoledì erano 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.479, rispetto a ieri sono 73 in meno. Dal confronto con la scorsa settimana si conferma la flessione, leggera ma costante, del numero dei contagi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 2.668 idialindividuati in Italia giovedì 14 ottobre, frutto di 324.614 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore: ildisi assesta così0,82%, inrispetto all’1% di ieri. Sono invece 40 iin un giorno, secondo idel ministero della Salute. I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid scendono a 359, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 22 (mercoledì erano 19). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.479, rispetto a ieri sono 73 in meno. Dal confronto con la scorsa settimana si conferma la flessione, leggera ma costante, del numero dei contagi, ...

