Corona virus: Italia, 79368 attualmente positivi a test (-1083 in un giorno) con 131461 decessi (40) e 4498924 guariti (3709). Totale di 4709753 casi (2668) Dati della protezione civile: effettuati 324614 tamponi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 79368 attualmente positivi a test (-1083 in un giorno) con 131461 decessi (40) e 4498924 guariti (3709). Totale di 4709753 casi (2668) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 324614 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 14 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(40) e).di) proviene da Noi Notizie..

