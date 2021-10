Coppia di rom sfila il portafogli dalla borsa di un turista: allerta in centro per i furti (Di giovedì 14 ottobre 2021) La storia che Roma pulluli di borseggiatori e ladri non è poi così tanto una leggenda. Purtroppo, quotidianamente, vengono registrati furti d’ogni genere e arresti. Proprio a fronte di ciò, i Carabinieri della Compagnia Roma Certo sono sempre sul campo per fermare i borseggiatori. Proprio nella giornata di ieri in poche ore sono state arrestate tre persone con l’accusa di furto aggravato. Fontana di Trevi: sfilano portafogli ai turisti, fermati due rom Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, ad esito di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno arrestato due cittadini romeni, un 35enne e una 32enne, entrambi senza fissa dimora, notati in atteggiamento sospetto mentre passeggiavano in via delle Muratte, in prossimità della Fontana di Trevi. La Coppia, poco dopo, avvicinava alle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) La storia che Roma pulluli di borseggiatori e ladri non è poi così tanto una leggenda. Purtroppo, quotidianamente, vengono registratid’ogni genere e arresti. Proprio a fronte di ciò, i Carabinieri della Compagnia Roma Certo sono sempre sul campo per fermare i borseggiatori. Proprio nella giornata di ieri in poche ore sono state arrestate tre persone con l’accusa di furto aggravato. Fontana di Trevi:noai turisti, fermati due rom Nel pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, ad esito di un servizio di osservazione e pedinamento, hanno arrestato due cittadini romeni, un 35enne e una 32enne, entrambi senza fissa dimora, notati in atteggiamento sospetto mentre passeggiavano in via delle Muratte, in prossimità della Fontana di Trevi. La, poco dopo, avvicinava alle ...

Advertising

zazoomblog : Coppia di rom sfila il portafogli dalla borsa di un turista: allerta in centro per i furti - #Coppia #sfila… - CorriereCitta : Coppia di rom sfila il portafogli dalla borsa di un turista: allerta in centro per i furti - iamnotsuree : cemre e aytac sicuramente la coppia delle rom com estive con più chimica, peccato per la serie e il finale sviluppato male - UmbertoF97 : Risultato? Un attaccante fortissimo come Big Rom ha segnato contro la Juve (e contro quella coppia di difensori) so… - Leseriedelcuore : E iniziata come una Rom com ma sta diventando un dramma..mi piace si.. però l'evoluzione che sta prendendo non so f… -