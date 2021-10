Copasir | indagine sulla sicurezza energetica dell’Italia che dipende sempre più dall’estero

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il, il Comitato parlamentare per ladella Repubblica ha ricevuto oggi in audizione il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani “che, con l’acquisizione delle competenze nel settore energia, partecipa al Comitato interministeriale per ladella Repubblica“, ha spiegato Adolfo Urso, presidente dell’organismo di controllo sui Servizi segreti. Urso ha rivelato che “con l’odierna audizione il Comitato avvia i lavori dell’conoscitivanell’attuale fase della transizione ecologica” in modo da concluderla “in tempo utile a fornire al Parlamento elementi informativi che possano supportare il processo decisionale connesso con le scadenze poste dall’Unione Europea“. Nel corso dell’audizione di Cingolani, ...

Lo riferisce in una nota il presidente, Adolfo Urso, annunciando cosi' "l'avvio dei lavori dell'conoscitiva sulla sicurezza energetica nell'attuale fase della transizione ecologica". ...Il"intende concludere l'conoscitiva in tempo utile a fornire al Parlamento elementi informativi che possano supportare il processo decisionale connesso con le scadenze poste dall'...Il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha sentito in audizione il ministro Cingolani. Il gas al centro dell'incontro ...Capacita' stoccaggio gas elemento rassicurante in contesto Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,14 ott - Nel corso dell'audizione di Cingolani al Copasir, si legge ancora nella nota, "si e' analiz ...