**Conti pubblici: Fitch, per sostenibilità debito Italia serve crescita forte** (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - Per la sostenibilità dei conti pubblici Italiani "è fondamentale garantire che i tassi di crescita economica Italiana superino sostanzialmente le medie pre-pandemia" una volta superato il 'rimbalzo' in atto. Lo sottolinea in un report l'agenzia Fitch che osserva come le scelte del governo Draghi vadano in questa direzione ma il successo della strategia di crescita "dipenderà dalla combinazione delle riforme economiche con un uso efficace dei fondi" europei. Fitch ricorda come per l'Italia "una ripresa più forte del previsto sta migliorando i dati di bilancio": a fronte di una stima del governo aumentata al 6% di crescita del Pil reale per il 2021 al 6% con un disavanzo al 9,4%, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. - (Adnkronos) - Per ladei contini "è fondamentale garantire che i tassi dieconomicana superino sostanzialmente le medie pre-pandemia" una volta superato il 'rimbalzo' in atto. Lo sottolinea in un report l'agenziache osserva come le scelte del governo Draghi vadano in questa direzione ma il successo della strategia di"dipenderà dalla combinazione delle riforme economiche con un uso efficace dei fondi" europei.ricorda come per l'"una ripresa più forte del previsto sta migliorando i dati di bilancio": a fronte di una stima del governo aumentata al 6% didel Pil reale per il 2021 al 6% con un disavanzo al 9,4%, ...

Advertising

TV7Benevento : **Conti pubblici: Fitch, per sostenibilità debito Italia serve crescita forte**... - filippocrudo : @FabrizioSorre12 @d_meloni @jacopo_iacoboni Nel pieno rispetto delle regole. Contro chi invece ha sempre pasteggiat… - il_Tinto : @FabrizioSorre12 @SalvoOlivo @Piu_Europa Sperando per i conti pubblici e i lavoratori - ObsoletusH : @EnricoLetta *[gratis per così dire, a carico di tutti, come lo sono stati tutti quei test pcr altamente inattendib… - ilsussidiario : I rincari delle #materieprime possono accelerare la dinamica inflattiva portando a conseguenze negative per lo spre… -