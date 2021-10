Consorzio Sociale Ardea-Pomezia, l’ira di FdI: “Approvato senza uno studio di fattibilità” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ardea – “Una decisione calata dall’alto”. E’ così che il gruppo consiliare Fratelli d’Italia Ardea ha commentato la costituzione del Consorzio per la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario Roma 6.4 tra i Comuni di Pomezia e Ardea (leggi qui). Il gruppo, infatti, non sarebbe in disaccordo con l’idea di un Consorzio Sociale, ma con “le modalità utilizzate dal Comune”. “Nei giorni scorsi in Aula si è discusso della volontà da parte della giunta comunale di costituire un Consorzio Sociale, tra Ardea e Pomezia. Ad oggi, la gestione dei servizi sociali viene effettuata dal Comune, dove si lavora in sinergia con la Asl competente e i piani di zona. Ora, però, la regione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021)– “Una decisione calata dall’alto”. E’ così che il gruppo consiliare Fratelli d’Italiaha commentato la costituzione delper la gestione degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario Roma 6.4 tra i Comuni di(leggi qui). Il gruppo, infatti, non sarebbe in disaccordo con l’idea di un, ma con “le modalità utilizzate dal Comune”. “Nei giorni scorsi in Aula si è discusso della volontà da parte della giunta comunale di costituire un, tra. Ad oggi, la gestione dei servizi sociali viene effettuata dal Comune, dove si lavora in sinergia con la Asl competente e i piani di zona. Ora, però, la regione ...

