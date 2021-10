Con la legge sulla parità salariale si inizia invertire la rotta. Ciprini (M5S): “La prossima battaglia è il salario minimo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Onorevole Tiziana Ciprini (M5S), solo commenti positivi alla legge sulla parità salariale (leggi l’articolo). Si parte bene in vista del passaggio al Senato… È quello che auspico. Ogni anno il divario retributivo di genere fa perdere all’Italia 8 punti di Pil: inaccettabile. Con questo provvedimento iniziamo a invertire la rotta. Grazie alla collaborazione tra la commissione Lavoro della Camera e il governo siamo giunti a una sintesi e a un coordinamento del testo, che racchiude parte della mia proposta di legge, con le previsioni del PNRR. Come M5S abbiamo lavorato alacremente per arrivare a questo risultato, e adesso anche i colleghi a Palazzo Madama faranno lo stesso affinché la pdl ottenga presto il via libera definitivo. Cosa può ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Onorevole Tiziana(M5S), solo commenti positivi alla(leggi l’articolo). Si parte bene in vista del passaggio al Senato… È quello che auspico. Ogni anno il divario retributivo di genere fa perdere all’Italia 8 punti di Pil: inaccettabile. Con questo provvedimentomo ala. Grazie alla collaborazione tra la commissione Lavoro della Camera e il governo siamo giunti a una sintesi e a un coordinamento del testo, che racchiude parte della mia proposta di, con le previsioni del PNRR. Come M5S abbiamo lavorato alacremente per arrivare a questo risultato, e adesso anche i colleghi a Palazzo Madama faranno lo stesso affinché la pdl ottenga presto il via libera definitivo. Cosa può ...

